Turquie: Cheikh Guèye, Général d’Armée, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juillet 2020 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh GUEYE, Général d’Armée (2ème section), est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie, avec résidence à Ankara, en remplacement de Monsieur Moustapha Mbacké.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos