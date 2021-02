Twyford de Sindia: Les travailleurs en cessation de travail

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

Les travailleurs de l'usine Twyford de Sindia sont en arrêt de travail. Malgré les mises en garde du collège des délégués, l'agent accusé d'avoir agressé un responsable de nationalité chinoise- ce qu'il conteste-, a été licencié.



C'est la deuxième fois qu'un fait similaire se produit dans l'usine. En plus de cela, les travailleurs dénoncent la discrimination dont ils seraient victime dans leur propre pays. Et, pis, les employés recrutés par une agence d'intérim n’ont toujours pas encore reçu leurs salaires, informe "Libération online".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos