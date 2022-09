Tyson parle de son magnifique immeuble: "J'ai acheté le terrain en 1999 quand j'étais roi des arènes et c'est en 2017 que je l'ai construit..."

Mohamed Ndao Tyson a profité de sa visite chez Misbakh Mbacké pour parler de son immeuble sis aux Maristes. Ce lutteur qui a révolutionné la lutte avec frappe sénégalaise est un homme d’affaires accompli. " J'ai acheté ce terrain en 1999 lors de mon combat avec Manga 2 et c’est en 2017 que j’ai construit cet immeuble", révèle-t-il. Non avant de soutenir qu'entre les Mbacké-Mbacké et les Ndao c’est une longue histoire. "Beaucoup ignorent ce qui nous lie mais mon grand père s'appelait Wally Mbery Mbacké Ndao", a t-il fait savoir...