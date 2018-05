UCAD: les étudiants décrètent une grève illimitée et annoncent un sit-in sur l’avenue Cheikh Anta Diop

Mardi 22 Mai 2018

De l’électricité dans l’air ce matin à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les étudiants ont décidé d’observer un sit-in sur l’avenue du même nom pour disent-ils, réclamer justice pour Fallou Sène, relate le quotidien « Les Echos ».



Les étudiants estiment que le Président de la République a certes fait quelque chose, en limogeant le Recteur et le Directeur du Crous, mais il n’a pas rendu justice à leur camarade. Ils exigent en effet, une prise en charge complète de tous les blessés et une rencontre avec lui pour discuter autour de la plateforme revendicative. Et last but not least, la démission des ministres Amadou Bâ et Mary Teuw Niane, responsable selon eux des évènements survenus mardi dernier à l’Ugb.



Outre le sit-in qu’ils vont observer aujourd’hui, les étudiants ont décrété une grève illimitée, qui sera suivie d’une marche nationale jeudi prochain.

