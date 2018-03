UEMOA : Abdalla Boureima salue "les progrès" du Sénégal

Dakar, 30 mars (APS) – Le président de la Commission de l’Union économique monétaire Ouest Africaine (UEMAO) Abdalla Boureima, a salué vendredi les "progrès" du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre des réformes et projets communautaires.



"Nous venons de rendre compte des conclusions de la revue annuelle des réformes et projets communautaires réalisés au Sénégal au titre de l’année 2017 (…) et il se trouve que beaucoup de progrès ont été faits", a-il-déclaré.



Cette revue a été actée à Dakar par la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements, le 24 octobre 2013, a rappelé M. Boureima, qui s’exprimait à l'issue d’une audience à la Primature avec le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Selon M. Boureima, cette revue est structurée autour de la convergence et de la gouvernance, du marché commun et des politiques sectoriels.



A l’en croire, dans ces trois domaines, le Sénégal affiche un taux de transposition et de mise en œuvre de 71%, ce qui est "très élevé", a-t-il salué.



"Si je me réfère au nombre de textes communautaires, sur les 122 textes communautaires de l’Union, le Sénégal applique plus d’une centaine", a-t-il indiqué.



Il a en outre précisé qu’au niveau de la gouvernance économique et de la convergence, le taux est de 85%, tandis que les politiques sectorielles affichent un taux d’exécution de 73%.



Cependant, le président de la Commission de l’UEMOA a estimé que beaucoup de choses restent encore à faire. "C’est pour cela que ce mémorandum a prévu des recommandations à l’endroit bien sûr de la commission de l’UEMOA, mais aussi à l’endroit du Sénégal", a-t-il avancé.



"Ces recommandations ont été réconfortées cet après-midi par les commentaires, les instructions et les directives du Premier ministre", a t-il dit.



Il a ajouté : "Et nous allons nous enrichir et du contenu du mémorandum et des orientations du Premier ministre pour aller de l’avant dans ce bel exercice de l’Union bien sous la supervision de la conférence des chefs d’Etats et du conseil des ministres".













