UEMOA : Les intentions d’émissions de titres publics par les Etats chiffrées à 2 600 milliards FCFA pour le 2ème trimestre 2025.

Selon cette structure, le volume global est reparti, selon les instruments comme suit : 1 022,5 milliards de bons du Trésor et 1 577,5 milliards d’obligations du Trésor.



Dans le calendrier détaillé qui a été élaboré par UMOA-Titres, les intentions d’émissions diffèrent d’un Etat à un autre.



Par ordre d’importance, la Côte d’Ivoire demeure le plus grand émetteur de la zone avec 1 185 milliards de FCFA suivie respectivement par le Mali (345 milliards), le Burkina Faso (340 milliards), le Niger (285 milliards), le Sénégal (250 milliards), le Togo (75 milliards), le Bénin (65 milliards) et la Guinée Bissau (55 milliards).

Oumar Nourou

Le volume trimestriel provisoire des émissions de titres publics des Etats de l’UEMOA sur le marché financier régional au titre du 2ème trimestre 2025, a été chiffré à 2 600 milliards FCFA, a annoncé aux investisseurs UMOA-Titres.Source : https://www.lejecos.com/UEMOA-Les-intentions-d-emi...