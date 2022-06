UGB : L'UFR SAT va honorer ses diplômés en master et les majors de 2020-2021 L’Ufr SAT (unité de formation et de recherche des sciences appliquées à la technologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis organise ,ce vendredi, et pour une première fois depuis sa création en 1990, sa cérémonie de graduation pour primer ses diplômés de Master des promotions 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 mais aussi les majors de 2020-2021.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

Et en prélude à cette importante manifestation, la direction a tenu un point de presse dans les locaux du centre de documentation de l'UFR.



Une occasion pour l'actuel directeur, le professeur Abdoulaye Dème et son staff, de revenir sur cette première, afin selon lui de montrer au monde entier tout ce qui se fait au niveau de cette unité de formation.



"Pour la première fois, nous allons organiser cette cérémonie pour montrer ce que l’on fait de bien. D'autant plus que cette UFR compte parmi ses sortants de hauts cadres dans le privé, l’administration tout comme à l'étranger" a précisé Pr Dème qui a aussi rappelé que pour cette cérémonie de graduation, les parrains seront les étudiants de la première promotion.



Notamment ces pionniers Issus du PER et du PATS et qui, au démarrage des activités de l'Ufr, d'après Pr Abdoulaye Dème, ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles et ont fait preuve d'esprit de sacrifice et de privation.

Une manière, toujours selon lui, d’offrir en exemple aux étudiants actuels les hauts cadres qui brillent partout dans le monde.



Adama Sall (Saint-Louis)



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook