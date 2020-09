UGB: Le recteur avertit les étudiants

Pr. Ousmane Thiaré, Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), est déterminé à faire appliquer le plan de reprise graduelle des cours retenu par l’Assemblée de l’Université.



Fort de ce fait, il somme les étudiants de lever leur mot d’ordre de grève et de retourner dans les amphithéâtres, dans un entretien accordé au journal "Le Quotidien". Même s’il écarte, pour le moment, tout recours à l’usage de la force (réquisition des forces de l’ordre), il souligne, à l’endroit des étudiants, " qu’une année n’est pas extensible à souhait. On a un calendrier défini, nous devons penser à l’année universitaire 2020-2021, et nous devons accueillir de nouveaux bacheliers dans de bonnes conditions. Ils sont d’égale dignité par rapport aux étudiants qui sont là ".



D’autant plus qu’appuie-t-il, " nous avons perdu dix jours aujourd’hui, et cela représente beaucoup d’heures de cours. Les enseignants et le personnel administratifs sont engagés. Un enseignant me disait hier qu’on peut même programmer ses cours à partir de 07 heures du matin. C’est pour vous montrer le degré d’engagement des enseignants parce que nous avons perdu une année en 2018-2019, on ne peut pas se permettre d’en perdre une autre ".