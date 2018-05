URGENT : Guy Marius Sagna relaxé...après avoir déchiré la bâche de la Place de l'Europe à Gorée

Selon la page Facebook de Y'en a marre, le frère Guy Marius Sagna a été relaxé après qu'il a déchiré la bâche de la Place de l'Europe à Gorée. Dans le cadre du 40e anniversaire de l'inscription de l'île de Gorée au Patrimoine Mondial, du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Journée de l'Europe 2018, Me Augustin Senghor, Maire de la Commune de Gorée, et M. Joaquín González-Ducay, Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, ont procédé ce mercredi matin à l'inauguration de la nouvelle Place de l'Europe à Gorée.