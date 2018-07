URGENT : Pour une créance de 1 milliard FCFA, le matériel de Citibank Sénégal sise à la Place de l'Indépendance saisi par huissier

A l'heure où ses lignes sont écrites, la banque Citibank sise à la Place de L'Indépendance a vu un huissier débarquer pour faire respecter une décision de justice, en saisissant son matériel et ses bagages à la grande stupéfaction de toute l'assistance.



Une source nous souffle que c'est à cause d'une dette d'environ d'un milliard FCFA que devrait Citibank à un créancier qui s'est finalement plaint à la justice judiciaire, avant de réclamer l'application de la décision de justice via huissier. Nous y reviendrons.











