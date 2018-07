URGENT - Révision des listes électorales : Près de 500 000 inscrits sans Karim Wade Dakar, 2 juil (APS) – Au total, 495.819 personnes ont été enregistrées lors de la dernière révision des listes électorales sur lesquelles ne figurent pas le nom de l’ancien ministre d’Etat, Karim Wade, a appris l’APS.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 19:28 | | 2 commentaire(s)|

’’La révision passée a enregistré 495.919 mouvements ou demandes formulées dont 440.547 mouvement enregistré sur le territoire national et 55272 mouvements enregistrés à l’étranger’’, a annoncé, lundi, le Directeur de la formation et de la communication à la direction générale des élections, Bernard Casimir Demba Cissé. M. Cissé s’exprimait lors d’un point de presse sur la publication des listes provisoires issues de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales. A l’intérieur du pays, il a été enregistré dans le détail, 381.052 demandes d’inscriptions, dont 59248 demandes de modification d’adresse électorale, 58 demandes de changement de statut, 189 demandes de radiation. A à l’étranger, il a noté 58.052 demandes d’inscriptions dont 524 demandes de modification, 6 demandes de changement de statut. Aucune demande de radiation n’a été inscrite à l’étranger. M. Cissé a souligné qu’après traitement des données, des demandes ont fait l’objet de rejet au motif qu’il y a eu des personnes déjà inscrites sur les listes électorales et celles ne devant pas être inscrites en vertu des articles L31 et L32 du Code électoral. ’’Les motifs de rejet après traitement concernaient aussi, les mineurs’’, a-t-il ajouté. Interpellé sur le cas de l’ancien ministre d’Etat et candidat du PDS à la prochaine présidentielle, Bernard Casimir Demba Cissé a indiqué qu’il était absent de la nouvelle liste provisoire, pour le simple fait que Karim Wade n’a pas participé à la dernière refonte du fichier électoral. Il a assuré que les services centraux du ministère de l’Intérieur procèdent au toilettage du fichier général des électeurs en vue de sa consolidation.













APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook