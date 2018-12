URGENT : la levée du corps de Sidy Lamine Niass perturbée…

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

Devant la porte de la morgue de l’hôpital Principal prise d’assaut par des Sénégalais venus de divers horizons, c’est la confusion sur le lieu de l’enterrement du patron de Walf qui demeure. Des jeunes talibés (disciples) Niassène scandant des «La ILAHA ILALA», OU « KAOLACK » insistent de manière ferme et catégorique que la dépouille mortuaire doit rejoindre Léona pour que Sidy puisse reposer auprès des siens. Alors que son fils et des membres de la famille veulent respecter la dernière volonté de Sidy Lamine Niass d’être enterré à Yoff auprès des Sans voix. Dont il n’a cessé de défendre leur cause dans sa vie qui fut remplie…







Pour le moment c’est l’attente et personne ne sait où le patron de Walf sera inhumé. C’est la confusion totale qui règne alors que des personnalités politiques, religieuses du monde de l’art ont fait le déplacement à la morgue de l’hôpital Principal pour après accompagner Sidy dans sa dernière demeure.



Mor Talla GAYE igfm

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos