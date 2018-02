Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici USA: Michelle Obama révèle enfin le contenu de la boîte bleue offerte par Melania Trump Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2018 à 15:21 | | 0 commentaire(s)|

L’ancienne Première dame des Etats-Unis était sur le Plateau de Ellen DeGeneres, mardi. Michelle Obama a levé un coin de voile sur le cadeau qu’elle a reçu de Melania Trump lors de l’investiture de Donald Trump.

Dans l’épisode qui sera diffusé ce jeudi, elle a expliqué l’embarras et la confusion qu’elle a eus le jour de l’investiture de Donald Trump lorsque Melania Trump lui a offert un cadeau emballé dans une boîte bleue Tiffany

Michelle Obama a dit à Ellen: « Eh bien, il y a tout ce protocole ». Mme Obama a dit ce qui s’est passé quand la nouvelle Première dame, Melania Trump, lui a remis de manière inattendue une boîte de Tiffany sur les marches de la Maison-Blanche.

«Qu’est-ce que je dois faire avec la boîte? Où dois-je la mettre? Dois-je prendre les photos officielles avec la boîte entre les mains?» a-t-elle énuméré en riant.

« Personne ne viendrait prendre la boîte, » dit-elle, « Et je me dis: » Dois-je prendre la photo avec (ça)? «

Elle a dit que lorsque son mari, alors président sortant, a remarqué sa confusion, il a «sauvé la situation» en allant porter la boîte à l’intérieur.

«il a attrapé la boîte et l’a ramenée à l’intérieur, mais tout le monde s’est dégagé, pas de personnel, personne», a dit l’ancienne première dame.

Michelle Obama a dit que le cadeau était un « très joli cadre ».











