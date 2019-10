Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici USA: Une actrice poignarde son compagnon en le surprenant au lit avec... Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2019 à 12:35 | | 0 commentaire(s)| L'infidélité peut, parfois, coûter la vie... L’histoire fait froid dans le dos… Cheryl Murphy est une actrice pornographique atteinte de nanisme. Son nom de scène est d’ailleurs Bridget the Midget qui signifie Bridget la naine. Aujourd’hui la star risque plus de quinze ans de prison. En effet, le 18 septembre dernier, en apprenant que Jesse James, son petit ami, était en train de la tromper, Bridget a halluciné. Elle s’est immédiatement rendue à son domicile, à Las Vegas et lui a planté un couteau dans la jambe. Bridget a ensuite tenté de s’en prendre à la jeune femme qu’elle a trouvée dans le lit de son compagnon.

Un voisin a filmé la dispute qui a suivi le coup de couteau. Diffusée sur TMZ, la vidéo dévoile une Cheryl Murphy hystérique, qui criait : «je n’ai plus rien à perdre Jesse, tu m’as tout pris".



Les forces de l’ordre ont été appelées en urgence et ont placé en détention Cheryl Murphy qu’on entend dire sur la vidéo : «que tout est de sa faute et qu’elle mérite d’aller en prison». Aujourd’hui, Cheryl est libre mais porte un bracelet électronique et risque de retourner en prison pour intrusion avec arme mortelle, agression et violence domestique avec une arme mortelle. Elle encourt une peine de quinze années de prison.



Une carrière qui avait bien démarré…



L’actrice Cheryl Murphy a connu une longue carrière dans la pornographie et ce, depuis 1999 mais elle s’était retirée depuis pour devenir stripteaseuse. Elle avait même eu un petit rôle dans S.W.A.T avec l’acteur emblématique Shemar Moore.



