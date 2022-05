Ucad: La construction d’un restaurant de 2500 places en perspectives

«Depuis un certain temps, on a assisté à de longue queue au niveau des restaurants universitaires. Il fallait trouver une solution dans le court terme. Dans le moyen terme, nous avons 8 pavillons qui sont sur le point d’être finalises dans la grande cité de l’Ucad. Et pour cette raison, il faut des mesures d’accompagnement, dont la construction d’un nouveau restaurant », a promis le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Maguette Sène.



D’après le directeur général du Coud, le restaurant vient à son heure dans la mesure où avec ces nouveaux pavillon la population estudiantine va considérablement augmenter. «D’ici la fin du mois de juin, on devra pouvoir stabiliser les plans. Les travaux vont durer 12 mois. Parallèlement on va faire un appel d’offre pour que le restaurant puisse fonctionner dès que les travaux vont terminer», a souligné Maguete Sene, lors d’une visite de chantier, ce lundi.



Pour combler le gap de la capacité d’accueil des restaurants du campus social, le maire de Malicounda a annoncé des mesures provisoires. Il s’agira selon lui d’allonger d’une heure de temps le service du dîner.