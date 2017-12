Ucad : Le Coud est-il en défaut de paiement ?

Le Centre des œuvres Universitaire de Dakar est sans liquidité. La boîte dirigée par le maire de Ndioum, Cheikh Oumar Hanne, celui-là même épinglé par un rapport de l’Ofnac, éprouve des difficultés a payés ses employés. « Cela fera quatre mois ce 30 décembre que nous n’avons plus perçu nos salaires », confient en chœur les travailleurs à « Le Témoin ». Ils ne sont les seuls à être dans le désarroi. Les étudiants aussi, ne savent plus à quel service se fier, pour leur prise en charge.



«Nous sommes confrontés depuis plus d’un an à des problèmes de prise en charge médicale. D’habitude, nous nous soignons soit à l’hôpital Fann, soit à Abass Ndao, puisqu’ils sont les plus proches. Mais, cela fait plus d’un an que ces hôpitaux refusent catégoriquement de nous prendre médicalement en charge. Ce, parce que, font-ils valoir, le Coud leur doit beaucoup d’argent. Raison pour laquelle, nous allons parfois jusqu’à l’hôpital général de Grand Yoff (ex-Cto) pour essayer de nous faire soigner », confient les étudiants.



Et, comme si de rien n’était, Cheikh Oumar Hanne, à effectuer des tournées avec force moyens dans le département de Podor pour, soi-disant faire réélire le Président Macky Sall dès le premier tour en 2019.