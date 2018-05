Ucad : les étudiants accusent leur porte-parole d'avoir reçu de l'argent du pouvoir et...

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mai 2018 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|

En sit-in suivi d’une marche ce mardi matin, la rencontre des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est terminée en queue de poisson. Une partie des étudiants accuse le porte-parole d'avoir reçu de l'argent du pouvoir, raison pour laquelle il n'aurait pas mentionné le départ du ministre Mary Teuw Niane dans le registre de leurs revendications. Il a finalement a été extirpé de justesse par ses camarades pour lui éviter un lynchage.



Très déterminés dans leur combat, ces étudiants comptent poursuivre leur mot d'ordre de grève illimitée et exigent par ailleurs, la démission du ministre de l'Intérieur et la prise en charge correcte des blessés.



Les manifestations des étudiants font suite à la mort de leur camarade Fallou Sène tué mardi dernier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.













Pressafrik.com

