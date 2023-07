Uemoa: La Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement en session extraordinaire, ce samedi, à Bissau Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Uemoa tient une session extraordinaire à Bissau le samedi 8 juillet 2023 à partir de 15h sur invitation de Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, Président en exercice, informe-t-on à travers un communiqué de presse. La même note parcourue par lesoleil.sn de préciser qu’au […] La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Uemoa tient une session extraordinaire à Bissau le samedi 8 juillet 2023 à partir de 15h sur invitation de Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, Président en exercice, informe-t-on à travers un communiqué de presse. La même note parcourue par lesoleil.sn de préciser qu’au menu des travaux, qui auront lieu au Ministère des Affaires Etrangères de la Guinée-Bissau, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement examinera, entre autres, l’évolution récente de la situation économique et financière de l’Union et ses perspectives ainsi que la note sur le processus d’élaboration de la vision prospective de l’Uemoa, à l’horizon 2040. Selon toujours la division communication de la l’Uemoa, les membres du Conseil des Ministres statutaire ainsi que les Chefs des institutions de l’Union prendront part à cette session. Pur rappel, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Uemoa est l’organe

suprême qui définit les grandes orientations de la politique de l’Union. Selon l’article 17 du

Traité de l’Union, elle se réunit au moins une fois par an.



