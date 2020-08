Uemoa : La conjoncture économique a poursuivi sa tendance baissière en mai 2020

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

A l’en croire la Bceao, cette contre-performance est imputable à la baisse du volume global des ventes, notamment sur le compartiment extérieur du marché. Elle note dans la foulée que le chiffre d’affaires des entreprises du secteur s’est replié de 1,6% en mai 2020, après une réalisation de -0,8% en avril 2020. Les baisses concernent la Côte d’Ivoire (-4,7%), le Bénin (-4,6%) et le Togo (-4,0%), selon la Bceao.

A travers sa note mensuelle de conjoncture économique, la Banque centrale relève que les hausses observées en Guinée Bissau (+2,4%), au Sénégal (+1,6%), au Burkina (+1,5%) et au Mali (+0,3%) ont exercé un effet modérateur. Aussi, indique-t-elle, la mauvaise orientation de la conjoncture concerne beaucoup plus les services non financiers (-3,4% contre -5,1%), que les services financiers (-1,0% contre +0,8%).



Par ailleurs, l’institution fait savoir qu’en glissement annuel, l’activité des services marchands a maintenu une tendance baissière (-8,5% contre -5,9%), la baisse des services non financiers (-9,2% contre -6,7%) ayant été accentuée par la moindre hausse des services financiers (+2,7% contre +5,3%). « Le repli du chiffre d’affaires des services est observé dans tous les pays de l’Uemoa, à l’exception du Sénégal (+2,5%), du Burkina (+1,0%) et de la Côte d’Ivoire (+0,3%) », confie le document. Qui relève enfin que les replis les plus importants ont concerné le Niger (-14,9%)), la Guinée-Bissau (-12,0%) et le Togo (-6,9%).

Bassirou MBAYE





Source : Selon les opinions des chefs d’entreprise, la conjoncture économique en mai 2020 a poursuivi sa tendance baissière, mais à un rythme plus important, malgré le début du redressement des services non financiers.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-La-conjoncture-econo...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos