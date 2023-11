Uemoa : Les exportations de biens en augmentation de 14,5% en 2022

Selon la Bceao qui donne l’information, cette évolution est essentiellement imputable à une progression des ventes de coton (55,1%), de produits pétroliers (+50,9%), de caoutchouc (+37,3%), d’or (+11,1%), de cacao (+4,2%) et dans une moindre mesure, d'anacarde (+0,6%).



Selon le poids des produits, les exportations de biens demeurent dominées par l'or (28,4%) et le cacao (14,2%), suivis des produits pétroliers (9,2%), du coton (7,0%), de caoutchouc (4,9%) et de l'anacarde (3,0%). Les exportations de services de l'Union sont ressorties à 2,5% du PIB en 2022, soit un repli de 0,1 point du PIB par rapport à leur niveau de 2021.



Leur poids relatif dans les exportations totales de l'Union est ressorti à 10,5% en 2022 contre 11,2% en 2021, soit une diminution de 0,7 point de pourcentage. En valeur nominale, elles ont progressé de 6,9%. Cette amélioration résulte essentiellement de la hausse des prestations de service de voyage (+22,3%), en lien avec le regain de dynamisme des activités du secteur touristique du fait de la quasi-disparition des effets de la pandémie de Covid-19.



La Bceao souligne que l'analyse de l'indicateur de diversification des exportations montre une persistance de la concentration des exportations pour l'Union en 2022, portée notamment par l’or et le cacao. A ces deux produits, se sont ajoutés les produits pétroliers en 2022, pour constituer 52,0% des expéditions tout comme en 2021. Il en ressort également que la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo sont les trois pays dont la structure des exportations est la moins concentrée, tandis que la Guinée-Bissau est le pays dont les exportations sont les moins diversifiées.

