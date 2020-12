Uemoa : Les principales matières premières exportées par les pays membres en baisse au 3eme trimestre 2020

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020

S'agissant des principales matières premières exportées par les pays de l'Union, la Bceao renseigne que les cours se sont également inscrits en baisse pour l'anacarde (-46,0%), le caoutchouc (-10,0%), le café (-1,8%) et le cacao (-0,1%).



En revanche, pour l’or, en tant que valeur refuge, et le coton, les cours ont augmenté respectivement de 29,7% et 4,8%.



De même, pour les produits importés, comparés au troisième trimestre 2019, les cours ont été orientés à la hausse pour les huiles alimentaires (+22,4%), le riz (+8,3%) et le blé (+7,3%).



Sur le marché boursier régional, l'indice Brvm 10 s'est replié de 13,7% à fin septembre 2020 par rapport à son niveau de fin septembre 2019. La capitalisation boursière a également baissé de 10,5% sur la même période.

Adou FAYE





