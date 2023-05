Uemoa : Une baisse des taux d’intérêt des banques de 8 pdb enregistrée en février 2023

Selon la Bceao qui donne l’information, hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 6,62%, contre 6,70% un mois auparavant et 6,26% un an plus tôt. A l’exception de la Côte d’Ivoire (6,28% contre 6,26%), informe la Bceao, le coût du crédit bancaire a baissé dans tous les pays de l’Union.



Les baisses concernent la Guinée-Bissau (7,50% contre 9,16%), le Niger (8,86% contre 9,29%), le Togo (7,45% contre 7,65%), le Mali (7,88% contre 8,06%), le Sénégal (5,80% contre 5,91%), le Bénin (7,18% contre 7,26%) et le Burkina (7,75% contre 7,82%).



Les taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme ont régressé de 6 pdb pour s'établir à 5,30%, contre 5,36% un mois plus tôt et 5,24% une année auparavant. Par pays, à l’exception de la Côte d’Ivoire (5,27% contre 4,83%) et du Sénégal où la rémunération des dépôts est restée constante (5,37%), les taux d'intérêt créditeurs ont baissé dans les autres pays de l’Union.



Les replis sont localisés en Guinée-Bissau (3,77% contre 5,59%), au Burkina (5,26% contre 5,68%), au Bénin (5,27% contre 5,65%), au Niger (5,73% contre 5,99%), au Mali (5,01% contre 5,25%) et au Togo (5,65% contre 5,75%).

Adou FAYE



Les résultats de l’enquête sur les conditions de banque révèlent, à l'échelle de l'Union, que les taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de février 2023 ont connu une baisse de 8 pdb par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Uemoa-Une-baisse-des-taux-...