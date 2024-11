Uemoa : Vers une nouvelle stratégie régionale d’inclusion financière

En ce sens, l’institut d’émission des huit pays de l’Uemoa a organisé, du 29 au 31 octobre 2024 à son siège à Dakar, un atelier régional de concertation, dans le cadre de la révision de la Stratégie régionale d’inclusion financière (Srif). L’objet de cette rencontre était de réfléchir, avec l’ensemble des acteurs concernés sur l’avenir de l’inclusion financière dans l’Uemoa pour les cinq prochaines années.



Les discussions ont permis, selon la Bceao, d’identifier les grandes lignes ainsi que les chantiers prioritaires de la nouvelle Stratégie régionale d’inclusion financière, en tenant compte des évolutions intervenues au niveau de l’environnement économique et financier de l’Uemoa.



L’atelier a également permis d’échanger avec les partenaires techniques et financiers, dans la perspective de la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles actions qui seront retenues dans la nouvelle stratégie, en vue de renforcer l’accès des populations et des petites et moyennes entreprises aux services financiers dans l’Union.



Il ressort de cette rencontre qu’il est prévu, au titre des prochaines étapes, la finalisation du nouveau document-cadre de politique et de stratégie régionale d’inclusion financière, en vue de son adoption par le Conseil des ministres de l’Uemoa.



L’atelier a réuni une centaine de participants, représentant notamment les Comités nationaux de suivi de la mise en œuvre de la Srif, le secteur financier de l’Union, les Observatoires de la qualité des services financiers et certaines structures de médiation, les Instituts nationaux de la statistique, les Autorités de régulation des télécommunications, les associations des consommateurs et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Bceao dans la mise en œuvre de la Stratégie.

