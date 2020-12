Umoa : Le montant collecté par les Sfd en hausse de 10,1% à fin juin 2020

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020

L'examen des indicateurs d'intermédiation des Sfd de l'Union fait ressortir une évolution relativement favorable à l'inclusion financière, caractérisée notamment par la progression de la collecte de dépôts et de l'octroi de crédits.



«Sur la période sous revue, le montant des dépôts collectés s'est établi à 1.586,5 milliards de FCfa contre 1.441,5 milliards de Fcfa une année plus tôt, soit une augmentation de 10,1%.



Cette progression est enregistrée au Bénin (+17,2%), au Mali (+17,1%), au Burkina (+15,4%), au Togo (+11,0%), en Côte d'Ivoire (+10,0%) et au Sénégal (+2,6%). En revanche, un repli a été noté en Guinée-Bissau (-5,3%) et au Niger (-0,8%). Les dépôts à vue demeurent prépondérants avec une part de 59,4%.



Les dépôts à terme et les autres dépôts constituent respectivement 19,9% et 20,7%. En outre, l'épargne mobilisée par les Sfd a été constituée à hauteur de 53,2% par les hommes, 24,9% par les femmes et 21,9% par les groupements », renseigne la Bceao.



Le montant moyen de l'épargne par client a légèrement augmenté pour s'établir à 104.191 FCfa à fin juin 2020 contre 96.717 FCfa au titre du deuxième trimestre de l'année 2019. Pour l'ensemble des Sfd de l'Umoa, l'épargne recueillie représente 5,4% de la totalité des dépôts détenus par les établissements de crédit de l'Union.



S'agissant de l'encours des crédits des Sfd de l'Union, il s'est accru de 5,1% par rapport à son niveau à fin juin 2019, pour ressortir à 1.505,0 milliards de FCfa. Cette hausse est observée en Côte d'Ivoire (+12,1%), au Mali (+9,5%), au Bénin (+6,2%), au Togo (+5,3%), au Sénégal (+2,3%), en Guinée-Bissau (+1,7%) et au Burkina (+1,5%).



Toutefois, une diminution a été notée au Niger (-27,5%). Une part de 48,4% de l'encours des crédits des institutions de microfinance est constituée de concours à court terme. Les prêts à moyen et long terme représentent respectivement 31,5% et 20,1% sur la période sous revue.



La clientèle masculine des SFD a bénéficié de 58,1% des crédits. La clientèle féminine et les groupements bénéficient respectivement de 21,7% et 20,2% des financements.

Source : Dans un rapport, la Bceao fait le point de la situation du secteur de la microfinance dans les pays membres de l'Umoa au terme du premier semestre de l'année 2020. Selon le document, à fin juin 2020, l'Umoa compte 502 Systèmes financier décentralisés (Sfd), qui offrent des services financiers à 15.226.450 personnes à travers 4.946 points de service répartis dans les États membres de l'Union.Source : https://www.lejecos.com/Umoa-Le-montant-collecte-p...

