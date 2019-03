Un Chinois et son bras droit guinéen arrêtés pour blanchiment de capitaux et incitation à la débauche

Le ressortissant chinois, Cao Binkumn est depuis mardi dernier, retenu en détention par les gendarmes de Diouloulou (département de Bignona). Ce technicien en électronique est épinglé pour des faits portant exploitation de salles de jeux sans autorisation administrative, blanchiment de capitaux et incitation à la débauche.



Autrement dit, le prévenu animait un réseau international de trafic de machines à sous, dans la zone touristique de Kafountine, dont il passe pour être le cerveau. Il n’est pas le seul. Son bras droit et homme de confiance, Alassane Camara originaire de la Guinée Conakry, a aussi été mis aux arrêts par les hommes en bleu.















