Un Kankourang tué, la maison du meurtrier attaquée

Une cérémonie de circoncision a viré à la tragédie. Un « Kankourang », du nom d’Abdoulaye Samoura (20 ans), a été poignardé au cours d’une bataille rangée. Il est décédé des suites de ses blessures.



Le présumé meurtrier, Thierno Kanté, qui a pris la fuite, est activement recherché par les éléments du Commissariat central de Kédougou.



Selon "Senenews", citant "L'Observateur", l’auteur des faits se trouve être son ami de longue date. Le jour du drame, dans la nuit du samedi 9 septembre 2023, une bande de copains, âgés entre 15 et 25 ans, se sont rassemblés dans une maison au quartier Togoro, pour la célébration du « Diambadong », une cérémonie culturelle dédiée aux circoncis.



Cette nuit, c’est le jeune Samoura qui a été désigné par ses amis pour porter le masque du « Kankourang ». Muni de deux coupe-coupe, le « Kankourang » A. Samoura et ses amis, sillonnent les artères de la ville de Kédougou.



En cours de chemin, ils vont croiser des jeunes qui se trouvent être leurs rivaux. Selon les témoins, le « Kankourang » a chercher à intimider ces derniers avec ses deux coupe-coupe. Mais c’était sans compter avec la témérité du camp d’en face.



Il s’en est suivi une bagarre rangée au cours de laquelle, le « Kankourang » a été sauvagement poignardé par un jeune du nom de Kanté. Sérieusement touché, le « Kankourang » s’affale et perd connaissance. Il est acheminé à l’hôpital. Malheureusement, il va rendre l’âme au cours de son évacuation.



Le présumé meurtrier, après son forfait, a pris la fuite pour se réfugier en Guinée Conakry. Devant la perte de leur ami, des jeunes proches du défunt « kankourang », organisent une expédition punitive au domicile du présumé meurtrier.



C’est en cela qu’ils ont mis le feu à la maison familiale du présumé meurtrier, réduite en cendres, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers