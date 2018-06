Un Sénégalais arrêté en Allemagne avec de la cocaïne, de la marijuana et des armes blanches

Quelle mouche est en train de piquer nos compatriotes qui vivent dans la diaspora ? Depuis près de deux mois, certains sont cités dans des crimes délits et autres faits graves dans leurs pays d’accueil.



La dernière en date est le cas d’un de nos compatriotes. Agé de 44 ans, qui reside en Allemagne et qui a été arrêté par la police à Hambourg avec huit boules de cocaïne.



Informé, le procureur de Hambourg a délivré un mandat de perquisition chez lui. Et une fois sur place, leur surprise fut grande.

En effet, les limiers ont trouvé dans l’appartement du compatriote, un sac contenant 75g de marijuana, divers bocaux contenant des ombelles de marijuana et diverse autres substance suspectes. Pis, ils ont aussi trouvé des haches et des couteaux qui étaient à portée de main dans l’appartement.











Les Echos

