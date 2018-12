Un Sénégalais tué par balle en Mauritanie

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

Le corps sans vie d'un Sénégalais du nom d'Ousmane Mbaye (42ans) a été retrouvé ce vendredi en Mauritanie. Le défunt a reçu une balle, mais le mobile n'est pas pour l'instant connu.



Le drame s‘est produit mardi dernier à Diawar, une localité mauritanienne située vers le fleuve Sénégal, informe la Rfm. Ousmane était parti à la chasse en compagnie de son ami Abdoulaye Seck. C'est ce dernier qui raconte les derniers instants du défunt. "Il criait, à un moment on n'entendait plus sa voix. J'ai eu peur et j'ai donc pris la fuite".













Auteur: Marie Thérèse SAGNA (Stagiaire) - Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos