Un Somalien sème le trouble à la Gare des Baux maraîchers : Un policier tabassé

Pris par on ne sait quel démon, le « coxeur » A. Dicko a véritablement semé le trouble à la gare des Beaux maraichers. Ce ressortissant somalien a perturbé la quiétude des passagers qui s’apprêtaient à voyager. Suite à des complaintes, un policier en faction a tenté de rappeler à l’ordre l’indélicat « coxeur », visiblement ivre, qui s’en est pris violemment à des passagers sans aucun motif.



D'aprés "Rewmi", sous l’emprise de l’alcool, le ressortissant somalien a cassé sa bouteille, avant de tenter de poignarder des voyageurs. Alerté une nouvelle fois, l’agent détaché au poste de police de cette gare routière est intervenu pour mettre hors d’état de nuire l’agresseur de passagers. Mais l’indélicat « coxeur » a opposé une farouche résistance à cet élément de la force publique. Au cours de son interpellation, A. Dicko a administré des coups de poing au policier S. D., tout en proférant des injures. C’était dans la nuit du samedi dernier. Le mis en cause a déchiré le pantalon et la chemise de service du policier.