Un acte généreux et fait marquant en Italie : Un jeune migrant offre à titre posthume, ses organes à un hôpital

Kebba Secka a décidé de donner ses organes. C'est la première fois en Italie, que le don d'organes provient d'un réfugié arrivé en bateau.



Une fois la mort cérébrale confirmée, selon le testament du garçon, les organes ont été offerts en bonne œuvre. .



« Le cœur, le foie, les reins, le pancréas et les cornées, ont été enlevés, il n'a pas été possible de procéder uniquement au poumon, parce qu'il y avait une contusion », explique Savino Borraccino, directeur de l'anesthésie et de la réanimation à l'hôpital de Cannizzaro, à Catane. Un geste que le médecin qualifie d'"acte d'amour".