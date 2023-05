Un allégement du dollar pour les pays du Sud

La décision de la Réserve fédérale américaine d'augmenter les taux d'intérêt de 475 points de base en 12 mois, dans le but de freiner l'inflation, était vouée à être périlleuse. Comme on aurait pu s'y attendre, cela a précipité un changement spectaculaire des courbes de rendement et exposé les institutions financières vulnérables aux risques de taux d'intérêt.Source : https://www.lejecos.com/Un-allegement-du-dollar-po...