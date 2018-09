Un an de prison pour Mourino après une affaire de fraude fiscale

Un accord a été trouvé entre l'entraîneur de Manchester United et le fisc espagnol. Accusé de ne pas avoir déclaré ses revenus, liés au droit à l'image en 2011, il serait condamné à un an d'emprisonnement et, à payer une amende de 669.323 euros.



L’entraîneur de Manchester United, José Mourinho et le fisc espagnol auraient trouvé un accord, après les accusations de fraude fiscale, selon le quotidien El Mundo. Comme de nombreux autres salariés du Real Madrid à l'époque, Cristiano Ronaldo en tête, le Portugais est accusé de ne pas avoir déclaré ses revenus, liés au droit à l’image en 2011.



Dans le viseur du fisc espagnol depuis 2010, Mourinho a reconnu les faits et serait parvenu à un accord avec le Trésor public afin d’éviter une sanction trop lourde, l’interdisant d’entraîner.



L’ancien entraîneur du Real Madrid serait condamné à un an d’emprisonnement (ces sanctions ne sont généralement pas exécutées en Espagne si, elles sont inférieures à deux ans), et devra verser 669.323 euros au fisc. Le tribunal de Madrid devra approuver cet accord.



Il avait déjà versé la somme de 4,4 millions d’euros en 2014 lors d’un redressement fiscal.



