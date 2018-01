Un après-midi très risqué sur l'avenue Cheikh Anta Diop : Les étudiants ne veulent pas laisser entrer Mary Teuw Niane à l'Ucad Que les automobilistes et autres populations qui fréquentent les alentours de la célèbre avenue Cheikh Anta Diop, se le tiennent pour dit. L'atmosphère risque d'être très tendue. Le ministre de l'Enseignement supérieur Mary Teuw Niane a programmé une visite au campus universitaire de l'Ucad. Alors que les étudiants l'ont déclaré "persona non grata" dans l'enceinte du temple du savoir.



La porte-parole de l'association des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop a clairement mis en garde les autorités. "Cela fait plusieurs mois qu'on écrit au ministre Mary Teuw Niane sans obtenir de réponse. Le minimum, quand il décide de nous rencontrer, c'est qu'il nous revienne de manière officielle et respectueuse pour qu'on puisse le rencontrer de la meilleure des manières.



Il dit qu'il doit venir à 15 heures (...), nous mobiliserons tous nos membres, tous nos étudiants pour l'attendre afin qu'il ne franchisse pas les limites de l'Ucad. Qu'il apprenne un peu comment on doit respecter les amicales de l'Ucad. Et quand il sera prêt pour cela, nous serons alors prêtes à le rencontrer", menace-t-elle.









