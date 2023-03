Un cambrioleur arrêté après 2 ans de cavale

Oubliant sans doute qu’il était recherché pour association de malfaiteurs et cambriolages multiples, ce malfaiteur, en compagnie de son compère, avait quitté Dagana pour se rendre à Richard-Toll. Arrivé à destination, le duo a volé trois chèvres avant de les égorger dans le bâtiment inachevé. Puis, les voleurs ont mis les morceaux de viande butin dans des sacs. Mais ils seront surpris par le propriétaire légitime des caprins. Les voleurs ont tenté de fuir à bord d’une moto-Jakarta. Manque de bol, le conducteur A. F. sera interpellé à la suite de la chute de la moto. Plus chanceux, son acolyte a réussi à s’échapper.



Informés des faits, les policiers du commissariat urbain de Richard-Toll se sont déployés, aussitôt, au quartier Khouma. Arrêté pour vol de bétail et abattage clandestin, A. F. a vu son dossier se corser. Après investigations, les hommes du commissaire Demba Ngagne Tine ont formellement identifié ce cambrioleur en série, qui était activement recherché depuis 2021. Selon notre source, trois de ses compères étaient déjà placés sous mandat de dépôt à la prison de Saint-Louis pour les mêmes faits. Au terme de l’enquête diligentée par la police de Richard-Toll, ce cambrioleur notoire, impliqué dans une affaire de vol de bétail et d’abattage clandestin, a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis.

Rewmi