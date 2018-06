Un célèbre avocat au Barreau de Dakar « suspendu » pour escroquerie…

Selon Libération, un célèbre avocat du barreau de Dakar a été suspendu pour six mois par le Conseil de l’ordre pour escroquerie. Il a été commis avec un autre confrère dans une affaire. Mais après avoir reçu les honoraires, il a fait croire à ce dernier qu’il allait retirer l’argent et lui donner sa part….avant de disparaitre dans la nature.



Trainé devant conseil de discipline de l’ordre pour ces faits délictuels, il a été suspendu pour six mois. Libération ajoute qu’il a fait appel, ce qui suspend la condamnation.