Un centre de suivi écologique mis en place pour les zones inondées

Pour ce qui est des localités ayant connu de fortes inondations avec le débordement du fleuve Sénégal, le ministre annonce qu’en cette phase de décrue, les opérations de désinfection, de désinsectisation et de surveillance épidémiologique devront être assurées. Parallèlement, un poste de commandement fixe, une sorte de salle de veille regroupant les représentants de services régaliens comme les Sapeurs-pompiers, la Gendarmerie, les Armées, la Police ou des services techniques comme ceux du ministère en charge de l'Hydraulique, le centre de suivi écologique a également été mis en place.



A travers ces dispositifs, ces services déconcentrés pourront scruter et analyser en permanence la situation hydrologique et météorologique pour permettre d'identifier et de préparer des actions préventives. Ces dispositifs qui travaillent en relation étroite avec des comités de crise instaurés par les gouverneurs des régions touchées, ont également permis de déterminer les besoins des populations sinistrées aussi bien en termes de besoins logistiques comme des tentes que des besoins alimentaires.

