Un chameau mort au Palais : De la pure affabulation de personnes malveillantes

« Nos interlocuteurs rappellent qu'avant de s'installer dans l'aile droite du Secrétariat général de la Présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne a fait toute sorte de déclarations calomnieuses, accusant Macky Sall de se livrer à des pratiques maçonniques au Palais, allant même jusqu'à demander aux chefs religieux de le déloger. »



" Ils occupent maintenant les lieux, ils savent que tout ceci n'était qu'affabulations et mensonges. Macky Sall est un sénégalais croyant, jamais connu dans ce genre de pratiques", se défendent-ils. Les anciens responsables du Palais comme parmi ceux qui y assurent la sécurité des lieux, interrogés, sont eux aussi perplexes. Ils assurent que si un chameau était entré au Palais, cela ne saurait se cacher. Ils trouvent ridicules de telles accusations.



Puisque, "ceux qui disent avoir vu ça, un animal si résistant mourir de soif, sont alors eux-mêmes les coupables. Donc, il faut arrêter. Ces accusations ne méritent même pas de réponse".



Nos interlocuteurs estiment de plus, que cela entre dans le cadre d'une campagne de calomnies avec des prétendues ventes de maisons par Macky Sall, des prétendus échanges immobiliers avec des sociétés marocaines, des accusations sans fondements, sur aucune base. "Macky veut la réussite du Président Diomaye Faye. Il est à sa disposition pour l'aider dans tous les domaines et il le sait. Ces tentatives resteront vaines, il n'a rien à se reprocher", assurent nos interlocuteurs.



Leral