Un charretier et un vigile, fumeurs de chanvre indien, arrêtés

Adeptes de l’herbe qui tue, Kh. Bitèye et A. Keïta, respectivement charretier et vigile, n’ont pas vraiment de chance. Ils ont été surpris à la Zone de captage, par les éléments de la Brigade de Recherches de la Police de Grand-Yoff, en train de griller tranquillement leurs joints. Ils ont jeté les joints dès qu’ils ont aperçu les policiers. Les limiers ont retrouvé sur les lieux, un cornet de chanvre indien dans un flacon.



Ce qui va motiver leur conduite à la Police de Grand-Yoff. Lors de son audition, Kh. Bitèye a réfuté les faits tandis que son acolyte, lui, est passé aux aveux. Placés en garde-à-vue par la suite, les deux quidams ont été déférés au parquet pour détention aux fins d’usage de chanvre indien.









