Un charretier poignarde à mort son ami pour 2000f

Le drame s'est déroulé à Guédiawaye, au quartier Wakhinane-Nimzatt, plus précisément dans la cour de l'Ecole 19, le jour de la tabaski. Le jeune charretier B.S, 16 ans a poignardé à mort son ami, charretier, C.S pour une dette de 2000 FCFA. Le mis en cause a été déféré au parquet Dakar.



Dans l’après-midi du mercredi 22 aout, le charretier B.S exhibe un billet de 2000 f, un geste qui attire son ami, C.S, plus âgé et plus fort qui, d’un geste vif, arrache le billet, le fourre dans sa poche et disparait.



Furieux, B.S hurle de colère, mais ne poursuit pas son ami. Décidé à récupérer son argent, il se rend au domicile de son ami à Daroukhane. Mais, ne trouve pas ce dernier, sur les lieux. Ainsi, il se rend à école 19, lieu de fréquentation de C.S. Sur le chemin, B.S subtilise un couteau et le dissimule dans ses habits. Arrivé à école 19, il demande à son ami de lui rendre son argent. Et s'ensuivent des insultes.



Craignant d’être molesté et humilié, B.S exhibe son couteau. Quand CS tente d’esquiver, il était trop tard. La lame est déjà bien enfoncée dans son flanc gauche et lui perfore le poumon. C.S titube puis tombe. Tandis que B.S, le couteau à la main quitte vite les lieux.



Il sera appréhendé et placé en garde à vue à la police avant d’être déféré hier.





L’observateur