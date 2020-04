Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un chef d’entreprise sénégalo-allemand se rebelle contre Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 12:55 | | 0 commentaire(s)| Qui est cet entrepreneur sénégalo-allemand, qui se présente comme Directeur Général de E&O (Entrepreneurs & Opportunités) immatriculée au Luxembourg, possédant des entreprises au Sénégal dans le domaine de l’emballage (APACK SA dont l’usine est à Sebikotane), mais également dans le domaine des nouvelles technologies (Deferred Digital Payment Provider SAS – D2P2), de l’immobilier (WIRL SARL au nom de son épouse), et Administrateur dans d’autres sociétés, qui critique sévèrement les décisions du Président de la République Macky Sall, dont son ordonnance n° 001-2020 ?



L’ordonnance en question aménage des mesures dérogatoires relatives au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19, visant d’une part, à interdire le recours au licenciement (sauf pour faute lourde de l’employé), d’autre part, à garantir un revenu au travailleur mis en chômage technique.



Cette mesure a été saluée par la société civile, la classe politique, et les milliers de travailleurs sénégalais qui traversent depuis quelques semaines une période très incertaine due aux ravages du Covid-19 et aux mesures de restriction pour limiter ses risques de propagation.



Selon nos informations, cet entrepreneur établi au Sénégal depuis de longues années, s’est « arrangé » pour obtenir la nationalité sénégalaise sans avoir renoncé à sa nationalité allemande comme l’exige la loi allemande qui interdit la double nationalité. On se souvient de l’épisode du Ministre Abou Lo.



En effet il ressort de nos renseignement que les voyages de Felix Stephan Weyerstahl et ses formalités administratives sont effectués au choix avec le passeport allemand n° C4813R12J ou avec le passeport sénégalais n° A02243189 délivré en Septembre 2018, ainsi que la Carte Nationale d’identité portant le n° 1 751 2016 02280.



Avec de telles critiques à l’endroit de la politique du Président Macky Sall pour contrer les effets du Covid-19, nous doutons que cet entrepreneur ait répondu positivement à l’appel lancé par le Chef de l’Etat au secteur privé pour renforcer les fonds Force Covid19. Nous ne retrouvons nulle part dans la liste des donateurs le nom d’une des sociétés de Mr Weyerstahl. Un chef d’entreprise non soucieux de la préservation des emplois en cette période peut certes être amer de ne pouvoir licencier du personnel, grâce ou à cause de l’ordonnance prise par le Président de la République. Cependant, à défaut de remercier le Sénégal pour sa terranga et son attractivité économique, ou d’apporter sa contribution dans cette lutte que mène tous les sénégalais, la position de Mr Weyerstahl n’aurait-elle pas dû être un soutien moral et non des critiques virulentes à l’encontre des mesures d’accompagnement prises par le Président de la République ?



Nous vous proposons in-extenso son article posté sur sa page Linkedin accessible à tous.



La Rédaction



