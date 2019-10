Un clasico très attendu demain/ plusieurs absents mais les supporters restent motivés Le fameux clasico opposant le Paris Saint Germain et Marseille aura lieu demain dimanche au parc des Princes pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. C'est un choc qui s'annonce difficile malgré l'absence des ténors de l'équipe comme Neymar ou Gana Guèye à Paris. Du côté de Marseille, les supporters promettent d'"écraser le PGS".

Neymar et Thilo Kehrer seront également absents. Ander Herrera est incertain. Enfin, Julian Draxler a repris l’entraînement collectif mais il est assez peu probable qu’il soit incorporé au groupe après une si longue absence. Dans un micro-trottoir réalisé par Telefoot, les supporters ont hâte de vivre cette rencontre, la première de la saison qui promet beaucoup de surprises.



Certains marseillais lancent un appel pour un fair-play collectif et promettent "d'écraser le PSG".



Malgré l'absence de Neymar, les parisiens qui jouent à domicile, restent confiants et donnent des pronostics favorables à leur équipe. Dans l'ensemble, ces derniers veulent revivre le rythme des clasicos passés avec la même ambiance, le même engouement.



Les Sénégalais attendent aussi impatiemment ce choc, même malgré l'absence du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye. Qui sera vainqueur de ce clasico, on en saura plus demain!



