Un couple de japonais ne s'est pas adressé la parole... pendant 20 ans

Un couple ne se parle pas pendant 20 ans

Déjà parents de deux enfants, le couple à eu fils et ce, malgré le silence pesant qui régnait dans leur mariage. Et justement, Yoshiki (âgé de 18 ans) a pris le taureau par les cornes : il a révélé la situation de ses parents à une émission télévisée pour mieux les aider à régler leurs problèmes.



Résultat, le couple s'est retrouvé dans un parc : "Tu étais tellement préoccupée par les enfants", a expliqué le mari à son épouse pour justifier son silence. Je suis quelqu’un de jaloux et je râlais à ce sujet. Je suppose qu’il n’y a aucun retour en arrière possible".



Heureusement, tout est bien qui finit bien : le couple a réglé ses problèmes et la communication est revenue. Alors si jamais vous êtes actuellement fâché(e) avec votre conjoint(e), arrangez les choses avant que ça n'empire !