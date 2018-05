Un couple saisit la justice pour faire expulser leur fils de 30 ans du domicile familial

Michael Rotondo, 30 ans, vit depuis huit ans avec ses parents à Camillus, près de New York. Toutefois, agacé par la situation, le couple lui a suggéré de vendre sa chaîne stéréo, des outils et certaines de ses armes pour se faire un peu d’argent et se loger ailleurs. Mais en vain ! En effet, Michael a refusé de quitter le domicile familial.



Ses progéniteurs lui ont alors proposé 1.100 dollars pour qu’il parte. Selon L’essentiel, l’homme a accepté l’argent mais l’aurait dépensé en « frais divers ». Puis, il a arrêté de parler à ses parents, car ils refusaient de lui faire à manger et sa lessive.



Un ordre d’expulsion à effet immédiat



Le couple a alors saisi la justice pour l’expulser. Au cours de l’audience ce mardi 22 mai 2018, le juge à la Cour suprême de New York a tenté de convaincre Michael de quitter le domicile familial. Cependant le trentenaire a continué de refuser. Il a argué qu’en tant que membre de la famille, il pouvait bénéficier d’un avis de six mois pour laisser le nid familial.



Exaspéré, le juge a qualifié la demande de « scandaleuse ». Il a lui aussitôt remis un ordre d’expulsion à effet immédiat. Michael Rotondo a indiqué qu’il portera la décision du juge en appel.