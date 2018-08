Un dealer se jette dans le lac de Guiers et disparaît

Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Keur Momar Sarr ont réussi vendredi dernier un joli coup. Les hommes du commandant Badiane, très décidés à lutter contre le trafic de intense de chanvre indien qui est en train de prendre de l’ampleur dans le Walo ont mis la main sur une importante quantité de drogue.



Effectuant un contrôle sévère sur les véhicules suspectés, les pandores ont immobilisé un véhicule de transport, immatriculé à Saint-Louis, et roulant dans le sens Gandé-Keur Momar Sarr. Suite à leur contrôle, 7,5kg de chanvre indien dissimulés dans un véhicule ont été découvert.



Lors du contrôle, les deux personnes qui se trouvaient sur le siège arrière de la voiture ont ouvert les portières, avant de prendre la fuite. L’un deux s’est jeté dans le Lac de Guiers tandis que l’autre s’est évaporé dans la nature. Quant au chauffeur et au dealer, ils n’ont pas eu le temps de s’évader. Ils ont été prestement arrêtés. Cependant, un avis de recherche a été lancé pour arrêter les deux dealers en cavale.



