Un début d’été très chaud : Le bilan terrifiant des noyades

«C’est un bilan catastrophique. On vient de démarrer l’été. On a enregistré 71 cas de décès par noyade au niveau national. C’est, à notre avis, un bilan catastrophique», a déclaré Ibrahima Fall président de l’Association nationale des maîtres-nageurs.



C’est ainsi relaie nos confrères que pour redresser la barre, et éviter d’autres cas de noyade, il demande aux autorités de mieux sécuriser ces plages interdites.



«Parce que ce sont des plages fréquentées par des jeunes», prévient-il. M. Fall demande aussi aux maires de recruter suffisamment de maîtres-nageurs et de les envoyer sur les plages.