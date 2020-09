Un des 50 leaders les plus influents de l’UEMOA: Moctar Thiam, un chevronné technocrate dans l’immobilier et les pylônes Réputé pour sa discrétion débonnaire, sa haute technicité rigoriste en finance, Moctar Thiam capitalise plus de 30 ans d’expérience professionnelle en Planification, Conception, Négociation et Gestion de projets et Appui aux gouvernements, en analyse, organisation et formation.

Moctar Thiam est de nationalité malienne. Avant d’atterrir à la Banque Mondiale, il eut à occuper les fonctions de Directeur Marketing et Opérations de Mobil Oil au Mali, de 1986 à 1991. Sa trajectoire fascine et, révèle le trait de ce brillant produit des écoles d’élite françaises et américaines. Moctar Thiam avait dirigé aussi, au bout de quatre printemps, une société de construction au Mali. Une parenthèse de sa carrière, où il apprit les ficelles de l’entrepreneuriat.



Le haut fonctionnaire malien, a sur son prompteur, une vingtaine d’années passées à la Banque Mondiale, où il a notamment occupé les fonctions de Responsable Sectoriel auprès du Département du Développement Durable pour le Sénégal, le Mali, le Niger, la Gambie, le Cap Vert et la Guinée Bissau.



Il était en charge de la promotion des stratégies d’intégration pour sept unités sectorielles (Agriculture, Transport, Energie, Urbanisme, Eau, Environnement et Social). Un tournant dans sa carrière, avec son poste de Représentant de la Banque Mondiale en Mauritanie et, de Chargé du Projet de l’Autoroute Dakar-Diamniadio.



En tandem avec un autre compatriote, ancien de la Banque Mondiale, Madani Tall, ils portent sur les fonts baptismaux la société Envol Immobilier, qui a ses quartiers à Dakar (capitale du Sénégal) et, qui s’active dans la réalisation d’ouvrages de haute technologie dans la zone de la Ville nouvelle et moderne de Diamniadio.



Moctar Thiam, en bon ‘’Sahélien’’ investit dans la téléphonie mobile au Niger, via l’opérateur Orange NIGER, racheté par Zamani Com. Il est l’un des actionnaires historiques du tour de table de cette compagnie de téléphonie, aux côtés de l’homme d’affaires nigérien, Mohamed RHISSA Ali Alias ‘’Rimbo’’.











