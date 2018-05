Un ex garde du corps de Me Wade, dans la dèche, bazarde ses 2 maisons et sa voiture Leral.net peut vous informer qu’un ancien et célèbre garde de corps de Me Abdoulaye Wade tire présentement le diable par la queue et est en train de bazarder ses deux maisons.



Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mai 2018 à 09:03 | | 5 commentaire(s)|

Rien n’est éternel, on peut être fort arrogant comme Corée et devenir aujourd’hui et devenir une fourmi qu’on écrase le lendemain. C’est la dialectique implacable de la vie et ça sert de leçon à tout le monde. Il a suffi la fin de l’Alternance en 2012 pour que des nantis de 2000 deviennent des gueux de luxe, voire même des « nécessiteux » en 2018, tellement leur train de vie a basculé dans le précaire et le quotidien des Gorgoorlou, sans revenus additionnels et argent facile, comme du temps du régime de Wade où l’argent « sale » circulait à flot.



Pour le portrait-robot de ce bodyguard, il est un homme balèze comme tous les gardes du corps et a des liens de parentés prononcés avec un ancien président de la République du Sénégal…et a eu des bisbilles avec une belle nymphe de la place qui a fait courir beaucoup de milliardaires.



Récemment, ce même ancien garde de corps de Me Wade, a même tenté de vendre une de ses voitures acquises très chères à un prix carrément au rabais. Suivez notre regard. Les temps sont durs à Jolof.

Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook