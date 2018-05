Un front contre Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam voit le jour au Parti socialiste… Des bruits de bottes s’entendent encore au Parti socialiste (Ps). Où un front est mis sur les fonts baptismaux pour s’insurger contre les pratiques et de Ousmane Tanor Dieng et de Serigne Mbaye Thiam.

Ça se craquelle à nouveau au Parti socialiste. Avec le lancement du Front pour la justice et la vérité prévu ce 2 juin à Kaolack. Abdoulaye Gallo Diao, membre du Bureau politique, secrétaire national adjoint chargé des Tic, membre de la Cellule de Communication du Ps, a attaqué dans un sévère réquisitoire, Ousmane Tanor Dieng et Serigne Mbaye Thiam.



Soulignant d’emblée dans le communiqué parvenu vendredi à Senego, « le fondement légitime et la portée historique » de leur combat.



Abdoulaye Gallo Diao, membre fondateur du Comité d’initiative dudit front, a passé au peigne-fin les pratiques et faits de ces autorités du parti, de 2012 à nos jours. Lesquelles pratiques, souligne-t-il, légitiment la mise en place d’un tel front.



Le wakh wakhète de Ousmane Tanor Dieng qui avait affirmé son départ du 2012, pour laisser la place aux jeunes, la déclaration de Serigne Mbaye Thiam prêt à succéder à Tanor, la perte par le Ps de sa troisième position lors de l’élection présidentielle de 2017, l’entretien d’une clientèle politique au Hcct, s’inscrivent, selon M. Diao, dans ce chapelet de maladresses collées à ces responsables précités.











