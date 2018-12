Un groupe néo-nazi britannique menace de mort le prince Harry pour s'être marié avec Meghan Markle

Plusieurs médias britanniques rapportent qu'un groupe néo-nazi britannique a suggéré que le prince Harry soit tué pour la seule raison qu'il s'est marié avec Meghan Markle.



C'est une image et des messages très violents qui circulent sur les réseaux sociaux à l'encontre du prince Harry depuis plusieurs jours.



Sur un dessin, dévoilé par The Sun, on peut voir le fils cadet du prince Charles avec une arme pointé sur lui et le slogan, "traître à la race". Une affiche qui fait froid dans le dos et qui risque d'inquiéter Kensington Palace. En effet, la BBC révèle que depuis plusieurs jours, le duc de Sussex est victime de menaces de mort de la part d'un groupe néo-nazi britannique. La raison ? Il s'est marié avec Meghan Markle.



Dans les discussions entre les membres du groupe que s'est procurée la BBC, certains n'hésitent pas à qualifier le prince Harry de "traître" pour s'être marié avec une métisse, lui reprochant d'avoir contracté "un mariage interracial", qui va à l'encontre de leurs principes de suprémacistes blancs.



Selon le média britannique, ce groupe néo-nazi a été mis en place par Andrew Dymock, un étudiant à l'université britannique de Bath, tandis que l'auteur de l'affiche a été identifié sous le nom d'Oskar Koczorowski, un jeune londonien âgé de 17 ans.



Si c'est la première fois qu'un groupe de néo-nazi s'en prend ainsi au prince Harry, Meghan Markle, elle, est régulièrement visée par des commentaires et autres insultes racistes sur les réseaux sociaux.



Le Daily Mail rapportait en novembre dernier, que le compte Instagram de Kensington Palace recevait régulièrement des commentaires de ce type. Certains accusent notamment la duchesse de Sussex, de s'éclaircir la peau pour avoir l'air plus blanche ou encore de venir d'un "ghetto", tandis que d'autres dénoncent son "mauvais goût" et sa "vulgarité".











Source closer