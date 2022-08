Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un homme a quitté son emploi d’enseignant pour travailler dans un supermarché parce qu’il paie 12.000$ de plus par an Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Août 2022 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

Seth Goshorn ne s’attendait pas à ce que son post disant qu’il avait obtenu un nouvel emploi chez la chaîne de supermarchés Walmart devienne viral, mais c’est exactement ce qui s’est passé.



L’homme de l’Ohio, âgé de 28 ans, a publié une vidéo TikTok en juillet dans laquelle il a déclaré qu’il quittait son poste d’enseignant pour aller travailler chez Walmart à la place.



« Quitter l’enseignement après 6 ans pour devenir manager chez Walmart et gagner plus sans utiliser mon diplôme », a-t-il écrit dans le clip, qui le montre portant un uniforme Walmart et en tenant un autre.



Goshorn adore enseigner, mais a déclaré à Good Morning America qu’il avait changé d’emploi pour une raison: l’argent.



Selon GMA. L’année dernière, il a gagné 43 000 $ en enseignant. Pendant ce temps, il a déclaré qu’il gagnerait 55 000 $ par an avant les bonus dans un Walmart.



Son changement d’emploi a mis en lumière un aspect notoirement mauvais du travail d’enseignant: le salaire.



« Pensez à quel point nos enseignants peuvent être bons s’ils pouvaient se concentrer uniquement sur l’enseignement et ne pas avoir à travailler un deuxième emploi le week-end », a-t-il déclaré à GMA.



